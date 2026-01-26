２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が１月２６日、都内のホテルで開催された。外国調教馬として２０年ぶりにジャパンＣを制して、欧州のカルティエ賞の年度代表馬にも輝いて特別賞を受賞したカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス、馬齢は２５年の表記）のＦグラファール調教師とミカエル・バルザローナ騎手（３４）＝仏国＝が、ビデオメッセージを寄せた。Ｆグラファール調教師は「ジャパンＣがい