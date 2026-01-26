東京・上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、あす、中国への返還に向けて日本を出発する予定です。都と上野動物園によりますと、2頭はあすの日中、動物園を出発し、夜、中国にむけて成田空港から日本を出国。あさって（28日）には、母親パンダの「シンシン」や姉の「シャンシャン」のいる、四川省・雅安の「ジャイアントパンダ保護研究センター」に到着する予定です。2頭はこの施設で検疫を受けますが、その