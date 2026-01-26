陸上自衛隊で性暴力を受けたとして元自衛官の五ノ井里奈さん（２６）が、国や元自衛官の男性５人（懲戒免職）に計７５０万円の損害賠償を求めた訴訟は２６日、横浜地裁で国と男性１人との和解が成立した。国は１６０万円を支払う。別の１人とは２０２３年１０月、他の３人とは２４年７月に和解が成立しており、一連の訴訟が終結した。五ノ井さんは外国特派員協会で記者会見し、「一つの区切りを迎えた。自分の人生を自分の足で