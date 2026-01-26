俳優の内山理名（44）が、オシャレでヘルシーな手作りケーキを披露。さらに、出産後の過ごし方について明かした。【映像】内山の手作りケーキや愛妻弁当＆子どもの写真2021年11月21日に俳優の吉田栄作と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告した内山。Instagramでは、「舞台中期間限定」とつづった愛妻弁当や、「小さい足」と紹介している子どもの写真、豪華な手作りおせちが並ぶ食卓など、仲むつまじい家族との日常の様子