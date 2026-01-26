セブン‐イレブン・ジャパンは1月27日〜2月2日、セブンカフェを購入すると次回対象商品購入時に使えるレシートクーポンがもらえるキャンペーンを全国のセブン‐イレブンにて実施する。セブンカフェを買うと対象のスイーツ30円引きになるレシートクーポンをプレゼント同キャンペーンの30円引きクーポン対象商品は、「THE SEVEN SWEETS」または「しあわせ食感」の表記があるスイーツとなり、セブンプレミアムのスイーツは対象外。30