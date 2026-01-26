結婚したい気持ちはあるのに、なかなか理想の相手に出会えない、交際までは進むのに結婚には至らない――。そんな悩みを抱える男性は少なくありません。結婚が決まりにくい背景には、環境やタイミングなどさまざまな要因がありますが、気づかないうちに自分の習慣や振る舞いが影響している場合もあります。本記事では「結婚できない」といわれがちな男性に見られやすい特徴を外見・内面・行動の面から紹介し、結婚に一歩近づくため