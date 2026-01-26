お笑いコンビ「おかずクラブ」が、２６日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゆいＰが苦手なことを告白した。ゆいＰが「ひとりでご飯屋さんとか、入れるようになったのは３０代後半」からなのだそう。その理由は「『あっこのデブ食いにきたな、やっぱり大盛り頼むんだな』って思われるのが怖くて」という気持ちから。この恥ずかしさはいまだにあるらしく、松屋などの牛丼チェーン店で、ひとりで店内飲食することができな