サントリーは1月23日から2月1日まで、東京および大阪にてPremium Maker's Marketを開催している。世界に1本だけの「メーカーズマーク」ハンドメイド体験(3,500円、各会場1日先着100人まで、1月25日まで)を実施するほか、「メーカーズマーク」の特別飲用体験も提供。関係者は「ウイスキーのコア層にはもちろん、若年のエントリー層にもウイスキーを身近に感じていただける体験イベントになれば」と説明している。サントリーが、東京