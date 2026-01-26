【モデルプレス＝2026/01/26】HANA（ハナ）を輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」のファイナリストで、1月11日ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」より第1弾アーティストとしてデビューを果たしたシンガーソングライター・ふみのが、1月25日に東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて、サプライズ路上ライブを敢行した。【写真】HANA出身「ノノガ」参加者の路上ライブに集まった群衆◆ふみの、