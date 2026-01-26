韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「욘플루엔자（ヨンプルルエンジャ）」の意味は？「욘플루엔자（ヨンプルルエンジャ）」という言葉を聞いたことありますか？「욘（ヨン）」は俳優のぺ・ヨンジュンさんのことです！「욘플루엔자（ヨンプルルエンジャ）」はどういう意味なの