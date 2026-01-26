福岡市の九州大学病院の敷地に26日、ライフサイエンスの新たな拠点が誕生しました。レンタルラボや相談窓口を設け、新たな事業の創出を支援します。 ■司会者「開業です。」福岡市東区の九州大学病院の敷地内に開業したのは「エフラボ九大病院」です。 施設には、バイオ系の実験機器を安いコストで利用できる「シェアラボ」や、資金調達をサポートする窓口も設置されています。福岡市の都市部にはライフサイエンスの研