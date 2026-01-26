【新華社貴陽1月26日】中国貴州省貴安新区の普馬村にある貴州梅園がこのほど、見頃を迎えた。梅園となっている土地はかつて、生態系が脆弱（ぜいじゃく）だったが、地元は近年、生態系の修復と産業の活性化を組み合わせたモデルを導入し、かつての荒れ地を梅の花を見どころとした観光風景区へと刷新した。梅園の総面積は現在およそ120ヘクタールに達し、約270種5万株以上の梅が植えられ、観光客の目を楽しませている。