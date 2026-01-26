毎日のヘアケア時間に、ときめきを添えてくれる特別なアイテムが登場しました。シャープのプラズマクラスター25周年を記念して発売されるのは、人気ヘアブラシSmoomeのサンリオキャラクターズ限定モデル。髪をとかすたびに感じる心地よさと、思わず持ち歩きたくなる可愛らしさを両立した一品です。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。機能性とデザイン性、どちらも妥協したくない女性