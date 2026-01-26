4人組ダンスボーカルグループ・OWVのメンバー・佐野文哉が、出身地・山梨県南部町の「南部町PR大使」に就任した。23日、南部町役場にて行われた委嘱式に出席した。【写真】「南部町は自分の原点」…OWV・佐野文哉が誇らしげに町長と2ショット南部町は2025年6月1日に、国内外で活躍する町に縁のある人物を通じて地域の魅力を発信する「南部町PR大使」制度を新設。これを受け、アーティスト活動のみならずマラソンやバラエティー