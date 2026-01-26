2025年の日本の粗鋼生産量が前年比4.0％減の8067万トンとなり、世界ランキングで米国に抜かれ、4位に転落したことが26日、分かった。日本鉄鋼連盟によると、日本が4位になるのは1963年以来62年ぶり。