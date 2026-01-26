中科宇航技術の飛行体「力鴻1号遥1」によるサブオービタル飛行試験が成功した。帰還カプセルにペイロードとして搭載されていた宇宙放射線誘発変異バラ種子は無事に回収され、23日に引き渡された。今回の成果は、中国における宇宙農業応用の探究に貴重な経験を蓄積した。中央テレビニュースが伝えた。宇宙放射線誘発変異バラ種子は、南陽農業職業学院、南陽市林業科学研究院が河南農業大学などと共同で、形質に優れ、耐逆性・耐病性