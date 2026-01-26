結婚生活が長くなると一度や二度は夫婦の危機を迎えることが必ずあるものです。中には離婚してしまう夫婦もいます。しかし、危機を何度か切り抜けることで困難の乗り越え方を学び、夫婦の真髄に近づいていくのではないでしょうか。夫婦の危機の乗り越え方について考えます。【写真】免許証更新、青いTシャツで行ったら…宙に浮く生首に！？？もう離婚しかない？夫婦の危機の乗り越え方とはどんなに仲の良い夫婦でも、結婚生活を送