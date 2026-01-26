ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が26日、2年ぶりの「全試合4番」を誓った。この日、福岡市内で行う自主トレを公開。昨季は移籍後2年目で初めて4番を外れるなど23本塁打と不本意な結果に終わっただけに「4番で本塁打王じゃないと（いけない）。真の4番になるのは難しいけど、だからこそ狙います」と巻き返しを誓った。通算275本塁打、4度の本塁打王を誇る大砲は「ずっと4番を張ってきた僕の意地」と譲れない定位置だと強調