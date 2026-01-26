バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは26日、ギリシャ出身アタッカーのオルガ・ストランツァリ(30)が退団することを発表した。ストランツァリは左利きのアウトサイドヒッターで、母国のギリシャをはじめ、フランス、ポーランド、イタリアなどさまざまな国でプレーし、2025年にSAGA久光に入団した。今季の大同生命SVリーグのレギュラーシーズン(RS)では24試合(計71セット)に出場し、総得点はステファニー・サムディ