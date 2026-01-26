Jリーグは１月26日、シーズン移行前の特別大会である「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の公式記録の取り扱い等について詳細を公表した。百年構想リーグ（特別大会）は、各記録とも独立した別大会の公式試合として扱われる。2026年６月30日までのシーズン表記は「2026特別シーズン」となる。Jリーグは選手記録やチーム記録について、４つのサンプルを紹介した。・例１（選手記録）J１リーグ通算出場99試合の選手が、明治安田J