２０２５年の大阪のインバウンド。過去最多を更新です。大阪観光局は、去年１年間に大阪を訪れた外国人の数が前の年から２０％以上増え、１７６０万人を突破し過去最多を更新したと発表しました。韓国や台湾のほかアメリカや中東などからのインバウンドが伸びたほか、中国は外交関係の緊張の高まりから１２月は渡航控えがあったものの、去年１年を通しては、前年比１３９％と過去最多を更新しました。（公益財団法人・大阪