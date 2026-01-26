迫る衆院選。着々と準備が進められています。荷台に積み込まれたのは、あす２７日公示される衆院選の投票用紙が入った段ボールです。投票用紙は、候補者名を書く小選挙区と、政党名を書く比例代表、最高裁判所裁判官国民審査の３種類で、あわせて約２０００万枚が府内の市区町村の選管に届けられるということです。（大阪府総務部市町村局振興課・周藤英さん）「投票は有権者のみなさんの意思を政治に反映する大切な制度。み