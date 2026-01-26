兵庫県姫路市で発生した鳥インフルエンザ。ニワトリの焼却処分が終わりました。１月７日、姫路市の養鶏場でニワトリが死んでいるのが見つかり、遺伝子検査の結果、「Ｈ５亜型」の鳥インフルエンザの陽性が確認されました。これを受けて県は、この養鶏場で飼育されていたニワトリ約１５万４０００羽の殺処分を行い、１月２６日、焼却処分を終えたということです。すでに半径１０ｋｍ以内の搬出制限は解除されていますが、２月２