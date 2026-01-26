焼き肉店の男性店長を殺害した罪で、店の関係者とみられる男が起訴されました。殺人の罪で起訴されたのは、大阪市西成区の飲食店従業員・酒井竜行被告（４２）です。起訴状によりますと酒井被告は１月５日、西成区天下茶屋北の焼き肉店で、店長の岸本隆浩さん（４５）の顔面を殴るなどの暴行を加えた上、包丁で背中を刺して殺害した罪に問われています。警察によりますと通報を受けて駆け付けた警察官が顔が腫れた岸本さん