1月27日に公示、2月8日に投開票を迎える衆院選。新潟県内の5小選挙区にはあわせて19人が出馬を予定している。前回は立憲民主党の候補者が全勝した新潟県。高市首相の高支持率を追い風に自民党の候補者が巻き返しを図る。また、日本維新の会、国民民主党、共産党、参政党も候補者を擁立し、戦いに挑む。各区の候補予定者を紹介する。 ■新潟1区県内最多5人が出馬か 自民・新人内山 航氏(44)中道・前職西村 智奈美氏(59)維