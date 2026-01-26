中央ヨーロッパに位置するオーストリアで目撃されたのは、ブラシを目の前に置かれた1頭の牛。すると、まさかの行動に…。ブラシをくわえて体をゴシゴシ、まるでかゆいところを探し当てるかのように背中をブラッシング。とっても気持ちよさそうです。すると今度は、柄の部分で胸の辺りも優しくマッサージ。ミルクの出が気になるのでしょうか。牛は13歳のメスで、名前はベロニカ。10年ほど前からこの行動を見せるようになったといい