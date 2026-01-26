地域政党「減税日本」の河村たかし代表は、立憲を離党し中道に加わらなった原口一博前議員らと合流し、前国会議員5人が所属して法律上の政党の要件を満たす新党「減税日本・ゆうこく連合」を立ち上げると明らかにしました。減税日本・ゆうこく連合の河村たかし共同代表：「元祖減税は言っとかないかん。元祖減税は減税日本、名古屋市・河村たかしさんと」河村さんと原口さんは、かつての民主党の同僚。新党では共同代表として