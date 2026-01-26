タレント吉田恵美（27）が、26日までにインスタグラムを更新。旅行先でのビキニショットを公開した。吉田は「ビール好き女子どうですか？はじめてのパタヤ、あったかくてプールでビール飲めて最高だった」と、グリーン系のビキニ姿で、ビールを持つショットをアップした。フォロワーからは「もちろん好きですとも〜」「いいと思います。すてきです」「ナイスバディ」「光の速さで保存しました」「ぷっくりホクロ、もちろん大好き