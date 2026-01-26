27日に公示される衆議院選挙。戦後最短となる超短期決戦で、前職や新人の各陣営が動きを加速させています。石川県内の選挙区の前哨戦を追いました。真冬の超短期決戦。5人が出馬を予定する県都金沢の石川1区。公示まであと3日と迫った24日に行われたのは、3選を目指す自民党の前職、小森卓郎氏の事務所開き。会場は、自民党の国会議員や石川県議、金沢市議らの熱気であふれていました。自民党・宮本 周司 参院議員：「小森卓郎に寄