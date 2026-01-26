４児の母で歌手のｈｉｔｏｍｉが、５０歳の誕生日を迎えたことを報告した。２６日が誕生日のｈｉｔｏｍｉは同日、自身のインスタグラムを更新。「本日５０歳になりました幼い頃大好きだったモンチッチモンチッチも今日が誕生日なんだよねいまだに大好き」と記し、ミントグリーンのモンチッチのぬいぐるみを持ったショットをアップ。「さて、明日５０歳になってからの〜インスタライブやります。１９時半から！良かった