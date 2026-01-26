日本水連は２６日、都内で２０２５年度の優秀選手・優勝コーチの表彰式を開催した。最優秀選手には昨夏の世界水泳、オープンウオーター（ＯＷＳ）３キロノックアウトスプリントで金メダルを獲得した梶本一花（枚方ＳＳ）が選ばれた。「すごくうれしい気持ち。今年度を超える成績を出したい」と受章の喜びを語った。ＯＷＳだけでなく、競泳でも活躍。今年９月の名古屋アジア大会で「メダルを獲得したい。最優秀選手を誇りに思っ