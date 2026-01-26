加賀見俊夫さんの覚悟 「失敗は成功のもと、という気持ちでわたしたちは経営をやってきております」と語るのは、オリエンタルランド取締役会議長の加賀見俊夫さん（1936年＝昭和11年生まれ）。 同社が東京ディズニーランドを開設したのは1983年（昭和58年）。それから42年余が経つ。 「開業当初と今とでは、お客様も随分変わってきています。その変わったものをどうやって吸収するかというので、テーマパ