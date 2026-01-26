1月27日に公示される衆議院選挙・高知2区に国民民主党・高知県連副代表の前田 強氏が党公認の候補者として立候補することを表明しました。次の衆議院選挙・高知2区への立候補を表明したのは、国民民主党の新人で党の県連副代表をつとめる前田 強氏（42歳）です。25日に、高知県庁で会見を開いた前田氏は、選挙の争点の一つである消費税減税について「食料品のみ税率を2年間ゼロ」とする与党の案を「物価高対策の即効性は厳しい」と