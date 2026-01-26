Ｉｆｏチーフエコノミスト 独経済は新年を慎重な姿勢でスタート サービス業は今回、ビジネス環境の改善を妨げた トランプ米大統領による新たな関税脅威にもかかわらず、輸出予測は上昇 対象企業の３分の１近くが受注不足を報告