衆議院選挙の公示を1月27日にひかえ、26日に高知県庁で立候補受付のリハーサルが行われました。衆議院選挙の立候補受付は公示日の1月27日、県庁で行われます。26日は選挙管理委員会の職員、約25人が手続きの流れを確認しました。職員は届け出順を決めるくじ引きの手順や提出書類の確認のほか、選挙活動に必要な腕章やのぼり旗などいわゆる七つ道具を渡す流れを確認していました。立候補の受付は27日午前8時半から午後5時まで