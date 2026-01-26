ユーロ圏１０年債利回り格差仏５８、伊６０ｂｐと縮小傾向 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%） ドイツ2.884 フランス3.462（+58） イタリア3.487（+60） スペイン3.245（+36） オランダ2.951（+7） ギリシャ3.486（+60） ポルトガル3.241（+36） ベルギー3.401（+52） オーストリア3.076（+19） アイルランド3.161