秋田朝日放送 ２６日、３月に開かれるＷＢＣ＝ワールド・ベースボール・クラシックに出場する日本代表メンバーが追加発表され、秋田市の明桜高校出身でオリックス・バファローズの曽谷龍平投手が選ばれました。 侍ジャパンの井端弘和監督が大谷翔平選手などＷＢＣ出場の日本代表２９人を発表しました。その中に去年韓国との強化試合で３回をパーフェクトに抑えた明桜高校出身でオリッ