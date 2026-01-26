渇水が深刻な大渡ダムと鏡ダムについて1月26日、高知県と高知市はそれぞれ渇水への対策を検討する会議を開きました。渇水の状況が続くと市民生活への影響はどうなるのでしょうか。■桑名龍吾 高知市長「大渡ダムでは2月初旬、鏡ダムでは3月初旬には貯水率がゼロとなるような状況」26日に高知市役所で開かれた「高知市渇水対策本部会」は高知市の主要な水源である大渡ダムと鏡ダムの異常渇水について対応を話し合うもので、1998年に