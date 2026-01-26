オリンピックで個人総合2連覇を含む7つのメダルを獲得した元プロ体操選手の内村航平さんが、高知市で行われた親子スポーツイベントに登場しました。1月24日、高知市の県民体育館で行われたスポーツイベントは、大手生命保険会社の住友生命が『健康増進』をテーマにトップアスリートを講師に招いて2017年から全国で開催しています。今回の講師は、元プロ体操選手の内村航平さん。2012年のロンドンと2016年