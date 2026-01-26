鶴岡市に「鶴岡まちなかキネマ」という映画館があります。市内唯一の映画館で、一度は閉館したものの、復活を望む声を受け、3年前に再オープンしました。街に映画館のともしびを残すため映画の魅力を伝え続ける人たちの思いを取材しました。1月25日、鶴岡市は強い寒波の影響でしんしんと雪が降り続きました。そんな中、街にある唯一の映画館「鶴岡まちなかキネマ」は温かい雰囲気に包まれていました。この日行われていたの