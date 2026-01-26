１４日、四川省眉山市青神県漢陽鎮で、市を見て回る住民。（眉山＝新華社記者／康錦謙）【新華社成都1月26日】中国四川省眉山市青神県の漢陽鎮では現在も、偶数日に伝統の市（いち）が立つ。長江の支流、岷江（みんこう）沿岸に位置するこの「千年の古鎮」では、農産物の取引や手工芸の展示を主とする市の形態が生き残っている。かつて商業の要衝だった同鎮の「漢陽シルク」や「漢陽鶏」、「漢陽ピーナツ」は地域で広く知られ