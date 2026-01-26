あす（火）は冬型が緩み、日本海には低気圧が進んできます。北陸では朝から雨が降り出しますが、夕方にかけて北陸から北の日本海側に雨や雪の範囲が広がります。あすは一時的に寒気が退くため、平野部や沿岸部を中心に雨やみぞれ、湿った雪が降る所が多く、なだれや落雪に注意が必要です。夜になると次第に冬型へ移行し、広い範囲で雪へと変わっていくでしょう。【あすの各地の予想最高気温】札幌：-2℃釧路：-2℃青森：