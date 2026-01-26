アメリカ中西部で移民当局の発砲により男性が亡くなった事件。当局は発砲を正当化していますが、当時の映像からその正当性を問う声が上がっています。記者「マイナス10℃を下回る寒さなんですが、多くの人が集まっていて、怒りの声をあげています」24日、移民当局職員の発砲によりアメリカ人男性が死亡したミネソタ州ミネアポリス。翌25日、現場には多くの人が訪れ、祈りを捧げたほか、町の中心部では当局への抗議の声があがりまし