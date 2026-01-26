アメリカのミネソタ州で、住民の男性が連邦職員に撃たれ死亡した事件で、トランプ大統領は、事態を重く見て「すべてを検証している」と表明しました。【映像】事件直後の現場の様子ミネソタ州で24日、抗議デモの警戒にあたっていた国境警備当局の職員が発砲し、アメリカ国籍の住民男性（37）が死亡しました。国土安全保障省は、「銃を所持して激しく抵抗したため」と説明していますが、アメリカメディアは、映像を検証した結