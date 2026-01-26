きょうの県内は雪がやみ厳しい寒さとなりました。路面の凍結や屋根からの落雪に注意してください。県内は雪の勢いはおさまりましたが、厳しい寒さとなりました。午後5時現在の積雪は富山市で35センチ、高岡市伏木で38センチなどとなっています。雪が多く残った市街地では雪かきをする人の姿がありました。道路に残った雪の影響で交通事故も相次いでいます。県警によりますときょう午前8時半から午後4時までに県内で33件のスリップ