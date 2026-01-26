福岡県で窃盗罪などに問われた被告の男に福岡地裁は26日、8事件のうち起訴内容を否認していた7件について、被告の主張は「排斥できない」として無罪の判決を言い渡した。起訴内容を認めていた1件のみを有罪認定し、懲役2年とした。