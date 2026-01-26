テレビ東京系「あちこちオードリー」が２１日に放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。この日は「明日はスカッと晴れるかなどんよりポエム発表会」。平成ノブシコブシ・吉村崇、ピース・又吉直樹、ダイアン・ユースケをゲストに、同期５人で「心に秘めたモヤモヤ」をポエムで発表する。「クレーム」の話題から若林は「若手のとき、毒舌っていうか。上の人に対して言うじゃないですか…。ベテラン陣が収