AFC U23アジアカップの決勝で、U-21日本代表はU-23中国代表に4-0で快勝して大会連覇を飾った。内容面でも評価できる試合になったが、一方で相手のラフプレーについては、「カンフーサッカー」がSNSでトレンド入りするなど、今回も波紋を広げた。ただ選手たちは試合前からどんなことがあっても冷静に対応することを心がけていたという。アフタータックルを受ける場面があったMF嶋本悠大(清水)も「全然大丈夫」と笑顔で振り返る