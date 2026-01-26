ユニリーバ・ジャパンは26日、北中米W杯のオフィシャルスポンサーに就任し、同日より北中米W杯を応援するキャンペーン「#Team12」を開始することを発表した。第一弾として、全国の店舗とSNSで観戦チケットや限定製品が当たるキャンペーンを展開していく。1930年に始まったW杯は北中米大会が23大会目。初の48チーム制で104試合の開催が予定されている。ユニリーバ・ジャパンでは、世界中のファンと大会の熱狂を共有し、応援する