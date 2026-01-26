来月８日投開票の衆議院議員選挙の公示日があすに迫る中、欠かすことができないのが選挙ポスター掲示板です。豪雪地では雪をかき分け急ピッチで作業が進められていました。 【写真を見る】衆議院選挙豪雪地で選挙ポスターの掲示板設置作業雪をかき分け急ピッチで...（山形） 西川町荒木真也総務課長「冬の選挙になりますので、ポスター掲示板が飛ばされることがないようによろしくお願いいたします」